5 Mario Gomez: Vertragende 30. Juni – und dann? Foto: Baumann

Am 30. Juni endende Spielerverträge sollen solange weiterlaufen, bis die Saison tatsächlich zu Ende gespielt ist. Wir zeigen, wie es um die VfB-Profis bestellt ist, deren Vertragslaufzeit in Stuttgart im Sommer endet.

Stuttgart - Noch steht der Plan, die Saison in der ersten und zweiten Liga bis zum 30. Juni zu Ende zu spielen, an diesem Freitag wollen die Vertreter der Deutschen Fußball Liga (DFL) über weitere Schritte beraten. Immerhin ein Problem scheint dabei aus dem Weg zu sein – das Auslaufdatum der Spielerverträge. Diese sind bekanntlich jeweils bis zum 30. Juni datiert. Wie der Weltverband Fifa am Osterwochenende erklärte, könnte die Öffnung eines dritten Transferfensters eine Lösung sein. „Das würden wir flexibel handhaben“, kündigte James Kitching, der Fifa-Direktor Football Regulatory, in der ARD-Sportschau an.

Fifa zeigt sich flexibel

Zudem will sich der Weltverband an die Empfehlung internationaler Arbeitsrechtler halten, wonach die Spielerverträge an den tatsächlichen Ablauf der derzeit unterbrochenen Spielzeit angepasst würden. Auslaufende Verträge sollen so lange verlängert werden, bis der letzte Ball gespielt ist. Für diesen Sommer geplante Spielerwechsel sollen danach vollzogen werden.

Auch der VfB Stuttgart ist davon betroffen. Vier Spielerverträge enden in diesem Sommer. Sehen Sie in unserer Bildergalerie, welche das sind und welche Perspektiven damit verbunden sind.