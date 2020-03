1 Die VfB-Spieler müssen sich vorerst individuell fit halten. (Symbolbild) Foto: Pressefoto Baumann/Hansjürgen Britsch

Das Mannschaftstraining beim VfB Stuttgart fällt wegen des Coronavirus vorläufig aus. Die Spieler sollen sich daheim fit halten. Was in ihren Trainingsplänen steht, wollen die Roten aber nicht verraten.

Stuttgart - Der VfB Stuttgart bewahrt über die Aktivitäten seiner Spieler in den kommenden Tagen Stillschweigen. Details der individuellen Trainingspläne, auch ob diese Laufen oder Radfahren beinhalten, werden nicht verbreitet, wie ein Clubsprecher am Sonntag auf Nachfrage mitteilte. „Auf dem Clubgelände ist keiner.“ Von der Belegschaft des Clubs arbeiten einige auf dem Vereinsgelände, einige von Zuhause.

Bereits am Samstag hatte der Tabellenzweite der 2. Fußball-Bundesliga mitgeteilt, dass das Mannschaftstraining unter Trainer Pellegrino Matarazzo für „mindestens eine Woche“ ausfällt. Am Samstag hatte der Coach seine Mannschaft noch einmal versammelt.

Der Spieltag an diesem Wochenende war kurzfristig ausgefallen. Bis zum 2. April will die Deutsche Fußball Liga vorerst den Spielbetrieb einstellen. Am Montag wollen die 36 Proficlubs auf ihrer Mitgliederversammlung in Frankfurt am Main über das weitere Vorgehen beraten. Für den VfB wird unter anderen der Vorstandsvorsitzende Thomas Hitzlsperger bei dem Treffen dabei sein.