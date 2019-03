26 Vedad Ibisevic (li./gegen Benjamin Pavard) stürmte schon für die TSG Hoffenheim und den VfB Stuttgart. Foto: dpa

Am Samstag empfängt der VfB Stuttgart in der Fußball-Bundesliga 1899 Hoffenheim. Es ist ein Duell guter Bekannter – wie ein Blick auf die vielen Spieler und Trainer zeigt, die schon für beide Clubs aktiv waren.

Stuttgart - Stuttgart und Hoffenheim trennen rund 100 Kilometer – im globalen Fußballgeschäft ist das ein Katzensprung. Kein Wunder also, dass zahlreiche Spieler und Trainer sowohl für den VfB Stuttgart als auch für die TSG Hoffenheim tätig waren. An diesem Samstag (15.30 Uhr) treffen die beiden Teams in der Fußball-Bundesliga aufeinander, der VfB kämpft gegen den Abstieg, die TSG will sich wieder für das internationale Geschäft qualifizieren. Das Duell birgt also Brisanz – und ist für uns Grund genug, einmal genauer darauf zu schauen, wer das Doppelleben VfB/TSG schon gelebt hat und was diese Protagonisten heute machen.

Über 20 Fußballer und Coaches kommen dabei zusammen – und es sind einige überraschende Namen dabei. Welche das sind? Klicken Sie sich durch unsere Bildergalerie.