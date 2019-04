1 Die VfB U19 hat den 1. FC Kaiserslautern zu Gast. Foto: Pressefoto Baumann

Die U19 des VfB Stuttgart führt die Tabelle in der Bundesliga an und könnte mit einem Sieg gegen den 1. FC Kaiserslautern einen weiteren Schritt in Richtung Titel machen. Wir bieten den Liveticker zum Spiel.

Stuttgart - Noch sind vier Spieltage zu absolvieren, doch bei aktuell fünf Punkten Vorsprung auf den 1. FSV Mainz 05 hat der VfB Stuttgart die besten Chancen, den ersten Junioren-Titel seit Jahren einzufahren. Damit das gelingt, ist allerdings ein Sieg gegen den 1. FC Kaiserslautern an diesem Samstag vonnöten.

Die Mannschaft von Nico Willig hat von den letzten fünf Spielen nur eines verloren und die letzten beiden Partien gegen den FC Ingolstadt und den FSV Frankfurt gewonnen. Ab 12.30 Uhr an diesem Samstag wollen die „Jungen Wilden“ den dritten Sieg in Folge klar machen. Wir sind vor Ort und berichten in einem Liveticker über die Partie.