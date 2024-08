1 Die nächste Runde im Blick: Nico Willig und seine U19 Foto: Baumann

Die U19 des VfB Stuttgart trifft am Samstagmittag im DFB-Pokal auf die Altersgenossen des VfL Wolfsburg. Trainer Nico Willig blickt im Video voraus.











Die Vorbereitung war zufriedenstellend und von sportlich nicht einfach zu lösenden Aufgaben geprägt, der Start in die neue Spielrunde mit fünf Siegen aus fünf Spielen sehr gut. Doch was das alles wert ist, wissen Nico Willig und seine zu großen Teilen neu zusammengestellte U19 des VfB Stuttgart erst an diesem Samstagmittag gegen 15 Uhr.