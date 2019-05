1 Daniel Teufel und die VfB U19 stehen vor dem Halbfinal-Hinspiel gegen den VfL Wolfsburg. Foto: Pressefoto Baumann

Der VfB Stuttgart empfängt schon wieder den VfL Wolfsburg – dieses Mal im Halbfinal-Hinspiel um die deutsche Junioren-Meisterschaft. Wir haben alles Wissenswerte rund um die Partie zusammengestellt.

Stuttgart/Großaspach - Der VfB Stuttgart hat tatsächlich eine Titelchance in diesem Jahr – allerdings nicht in der Bundesliga, nicht in der Regionalliga, sondern auf U19-Ebene. Die A-Junioren haben in der Schlussphase der Saison den kurzfristigen Abgang von Trainer Nico Willig gut verkraftet und souverän den Titel in der Staffel Süd/Südwest geholt.

Nun steht das Hinspiel im „Final Four“ um die gesamtdeutsche Meisterschaft an. Der VfB Stuttgart empfängt im Hinspiel den VfL Wolfsburg. Die andere Paarung lautet FC Schalke 04 gegen Borussia Dortmund. Die Rückspiele finden am 20. Mai statt – alle Spiele wie auch das Finale werden von Sport1 live im TV übertragen.

Anpfiff: Dienstag, 14. Mai, 18.15 Uhr

Spielort: mechatronik-Arena, Großaspach

Schiedsrichter: Noch nicht bekannt. Die Unparteiischen für die Spiele um die Deutsche A-Junioren-Meisterschaft werden vom DFB-Schiedsrichter-Ausschuss angesetzt.

Wetter: Am Dienstagabend wird es in Großaspach laut Wettervorhersage heiter bis wolkig bei Temperaturen bis maximal 13 Grad Celsius. Niederschlagsrisiko 10 Prozent, Luftfeuchte 46 Prozent, Wind 21 km/h

Offizieller Hashtag: #VfBWOB

Auswechselspieler: Auf dem Spielberichtsbogen können insgesamt 18 Spieler vor dem Spiel namentlich aufgeführt werden. Bei allen Spielen dürfen bis zu vier Spieler je Mannschaft ausgewechselt werden.

Situation: Der VfB will den Grundstein für den Finaleinzug legen und so seine Double-Chance wahren, Wolfsburg die starke Saison in der Staffel vergolden.

Statistik: Von den vergangenen drei Aufeinandertreffen gewann der VfB keines. Sowohl beim Junior-Cup 2016 (2:0 in der Gruppenphase der Gruppe A), als auch beim Halbfinale um die Meisterschaft 2008 (2:2 im Hinspiel, 1:2 im Rückspiel) blieben die Wölfe Sieger.

Personal: VfB-Trainer Daniel Teufel muss auf Florian Kleinshansl (Schlüsselbeinbruch) und Kevin Grimm (Kreuzbandriss) verzichten. Auf VfL-Seite fehlt niemand.

Ticketing/Anreise/Stadion: Eintrittskarten können in den VfB-Fanshops, über die Service-Hotline (01806 - 99 1893) sowie im VfB-Onlineshop erworben werden. Am Spieltag sind die Tageskassen an der Mechatronik Arena ab 16.45 Uhr geöffnet. Preis: Vollzahler 5 Euro / Ermäßigt 3 Euro (Gegentribüne Sitzplatz). Die Tickets besitzen keine Berechtigung zur Nutzung der VVS-Verkehrsmittel. Vom Bahnhof Backnang fahren ab 16.30 Uhr kostenlose Shuttle-Busse zur Mechatronik Arena und nach Spielende wieder zurück.