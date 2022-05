6 Die U17-Junioren des VfB Stuttgart stehen im Meisterschafts-Endspiel gegen Schalke. Foto: IMAGO/Matthias Koch/IMAGO/Sebastian Räppold/Matthias Koch

Der VfB Stuttgart hat auch das zweite Halbfinal-Spiel gegen Hertha BSC gewonnen. Nach dem 1:0 letzten Mittwoch in Stuttgart legte die Mannschaft im Stadion auf dem Wurfplatz, wo die Hertha-Jugend ihre Pflichtspiele austrägt, ein 2:1 nach und steht somit im Endspiel um den deutschen Titel.

Die Herthaner kamen im Vergleich zu letztem Mittwoch besser in die Partie und versuchten, den VfB sofort unter Druck zu setzen. Das gelang den Berlinern gut und gipfelte in der Torchance von Pepe Mendes (14.). Doch dank der starken Reaktion von VfB-Keeper Dennis Seimen sprang der Ball vom Pfosten wieder raus. Der VfB brauchte lange, um selbst torgefährlich zu werden. Dann aber so richtig. Zuerst scheiterte Samuele di Benedetto an Hertha-Keeper Tim Goller, dann retteten die Berliner beim darauffolgenden Eckball zweimal auf der Linie. Doch es blieb beim 0:0 bis zum Pausenpfiff.

Die Stuttgarter kamen druckvoll aus der Kabine. Schon in den ersten fünf Minuten der zweiten Halbzeit stellte der VfB mit einem Doppelpack die Weichen. Laurin Ulrich verwandelte zuerst einen Handelfmeter (45.), rund 200 Sekunden später legte er aus kurzer Distanz zum 2:0 nach (49.). Das Spiel war entschieden. Stuttgart schaffte es zwar nicht mehr nachzulegen, hatte aber noch einige Hochkaräter, darunter ein Freistoß von di Benedetto (74.) und zwei Lattentreffer. In der letzten Spielminute kam Hertha noch zum Anschlusstreffer, aber mehr als Ergebniskosmetik war dies nicht.

„Es fühlt sich klasse an. Wir haben ein Jahr lang daraufhin gearbeitet. Wenn man die Torchancen insgesamt sieht, war das auch absolut verdient heute. Jetzt stehen wir im Finale, das wir natürlich gewinnen wollen. Schalke wird ein Brocken. Aber wir bereiten uns gut vor“, blickte der Doppelpacker Ulrich schon einmal auf die kommende Aufgabe voraus.

Gegner der Stuttgarter im Finale ist der FC Schalke 04. Die Knappen setzten sich gegen Fortuna Düsseldorf durch. Das Endspiel ist nun die Neuauflage aus dem Jahr 2002 – vor 20 Jahren standen sich die beiden Akademien das letzte Mal in einem B-Junioren-Finale gegenüber. Schalke siegte damals mit 3:1 nach Verlängerung. Beim VfB standen unter anderem Mario Gomez und Christian Gentner auf dem Feld. Gespielt wird am kommenden Sonntag (8. Mai) um 10.45 Uhr im Gelsenkirchener Parkstadion.