Attraktiver Heimspiel-Auftakt: Die U 21 des VfB empfängt am Sonntag in der dritten Liga mit 1860 München einen Club mit großer Historie, hinter dem aber ein unruhiger Sommer liegt.











Es ist ein klangvoller Name, der auf die U 21 des VfB Stuttgart im ersten Drittliga-Heimspiel der Saison wartet. 1860 München gastiert an diesem Sonntag (16.30 Uhr) in Großaspach – seines Zeichens Deutscher Meister von 1966 und noch immer auf Platz 22 der ewigen Bundesliga-Tabelle.