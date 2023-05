1 Chris Führich überzeugte zuletzt. Foto: Pressefoto Baumann/Julia Rahn

Der Offensivspieler machte zuletzt in Mainz nach seiner Einwechslung sein wohl bestes Spiel im VfB-Trikot. Rückt er jetzt in die Anfangself? Für den Trainer Sebastian Hoeneß gibt es ein Für und Wider.









Fast ohne Personalsorgen geht der VfB Stuttgart in das finale Saisonspiel gegen die TSG Hoffenheim am Samstag (15.30 Uhr). Verteidiger Dan-Axel Zagadou jedoch wird wohl ausfallen. Grund ist nicht die Kopfverletzung, die sich der Linksfuß am vergangenen Wochenende beim FSV Mainz 05 zugezogen hatte. „Sie stellt eigentlich gar kein Problem mehr dar“, sagte Trainer Sebastian Hoeneß während der Pressekonferenz vor dem Spiel im heimischen Stadion. Inzwischen klagt Zagadou aber über eine Schwellung am Fuß, wodurch er teils nicht schmerzfrei auftreten könne. Es sei zwar schon besser geworden, so Hoeneß: „Aber wir müssen davon ausgehen, dass er uns am Samstag nicht zur Verfügung steht.“ In diesem Fall dürfte Konstantinos Mavropanos in die Startelf rücken und zusammen mit Hiroki Ito sowie Waldemar Anton die Dreierkette bilden.