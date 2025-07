VfB Stuttgart Trikots: Das sind die beliebtesten Spielernamen

1 Aktuelles Mannschaftsfoto des VfB Stuttgart Foto: Baumann

Wer ist der beliebteste Spieler im VfB-Fan-Land? Wir haben nachgefragt, mit welchen Namen die meisten Trikots bedruckt werden.











Das neue Heimtrikot des VfB Stuttgart ist seit Kürze auf dem Markt. Und nach allem, was man hört, sind nach den ersten zwei Wochen schon mehr als 10 000 Stück verkauft. Ein neuer Rekord bahnt sich an. Es folgt das obligatorische Auswärts- sowie das Ausweichtrikot. Obendrein wird es in dieser Spielzeit parallel zur vergangenen Saison ein eigenes Leibchen für die Auftritte auf europäischer Bühne geben. Die Fans haben also die freie Auswahl.