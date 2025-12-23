VfB Stuttgart: Trauer um früheren VfB-Spieler Sebastian Hertner

Hertner war deutscher Junioren-Nationalspieler, lief in der zweiten Fußball-Bundesliga für den TSV 1860 München, Erzgebirge Aue und den SV Darmstadt 98 auf. In dieser Saison spielte der Innenverteidiger als Kapitän für den ETSV Hamburg in der Oberliga: „Mit großer Trauer müssen wir heute bekannt geben, dass unser Kapitän Sebastian Hertner im Urlaub tödlich verunglückt ist. Wir sind fassungslos und unendlich traurig. Unser Mitgefühl gehört seiner Familie und seinen Angehörigen. Ruhe in Frieden, Sebastian“, schrieben die Hamburger.