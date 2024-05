1 15 Bundesligaeinsätze und ein Tor gegen den FC Bayern: Leonidas Stergiou. Foto: Baumann

Am Ende hatte Leonidas Stergiou sogar noch eine Abschiedsbotschaft an die Fans des FC St. Gallen parat. „Es waren unvergessliche Momente mit Grün-Weiß. Man sieht sich irgendwann mal wieder im Stadion“, sagte der Schweizer in Richtung des Clubs, für den er seit 2015 am Ball war. Nun geht sein Weg in St. Gallen zu Ende. Am Mittwoch unterschrieb der 22-Jährige, der zuletzt für ein Jahr an den VfB Stuttgart ausgeliehen war, einen Vertrag bis 2028. Die Ablöse beläuft sich auf zwei Millionen Euro.