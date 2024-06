Wechsel von Hiroki Ito nach München fix – so reagiert der VfB

1 Hiroki Ito verlässt den VfB nach drei Jahren in Stuttgart und wechselt zum FC Bayern. Foto: Pressefoto Baumann/Hansjürgen Britsch

Nun ist es amtlich: Hiroki Ito wechselt vom VfB Stuttgart zum FC Bayern. Was sagt der VfB-Sportdirektor Fabian Wohlgemuth dazu?











Am Donnerstag wurden die letzten Details geklärt, die Verträge unterschrieben – und Hiroki Ito lieferte beim Medizincheck den Nachweis, topfit zu sein. Nun also ist klar: Der Japaner verlässt nach drei Jahren den VfB Stuttgart und wechselt zum FC Bayern nach München. Er unterschrieb dort bis 2028. Möglich wurde der Transfer durch eine in Itos Vertrag verankerter Ausstiegsklausel.