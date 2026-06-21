VfB Stuttgart Transfermarkt: Warum der VfB seine Strategie angepasst hat

Der Kader des VfB Stuttgart hat bereits einige Veränderungen erfahren. Momentan ruht der Transfermarkt – und der VfB passt seine Strategie entsprechend an.
An diesem Montag ist es so weit. Noah Darvich wird nach seiner Rückkehr aus dem Urlaub ins Saarland reisen, um bei der SV Elversberg den Medizincheck zu absolvieren. Bis Mitte der Woche soll der Wechsel auf Leihbasis offiziell vollzogen sein. Gut möglich, dass es dann erst einmal ziemlich ruhig wird um den VfB Stuttgart, was Transferaktivitäten betrifft. Denn der Club hat seine Kaderplanungsstrategie dem aktuellen Marktgeschehen angepasst.