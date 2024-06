1 Hat wie alle Sportchefs in der Branche auch mit den harten Bandagen klarzukommen, mit denen im Transfermarkt gekämpft wird: Fabian Wohlgemuth Foto: Pressefoto Baumann/Julia Rahn

Der Transfermarkt in Europa ist noch nicht einmal geöffnet, dennoch beschäftigt er bereits Clubs, Spieler, Berateragenturen und natürlich Fans und Medien. Ein Überblick über die gängigsten Begleiterscheinungen und Begriffe.











Eigentlich ist der 1. Juli der Stichtag. Erst dann öffnet der Transfermarkt in Europa – und ist dann in den europäischen Topligen bis zum 1. September geöffnet. So lange können Wechsel vollzogen, Geschäfte gemacht und Umsätze generiert werden. Doch es gibt eine Grauzone. Denn schließlich enden die Ligen meist Mitte Mai, und in den sechs Wochen vor dem Stichtag passiert oft schon einiges – was dann formaljuristisch aber erst zum 1. Juli komplett finalisiert werden kann.