Areal in Bad Cannstatt Grüne wundern sich über OB Noppers Kaufhof-Pläne

Die stärkste Fraktion im Stuttgarter Gemeinderat übt Kritik an OB Frank Nopper wegen dessen Vorstoß zur Neugestaltung des Kaufhof-Areals am Wilhelmsplatz in Bad Cannstatt. Könnte dort schon bald neu gebaut werden?