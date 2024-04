9 Mohamed Sankoh spielt in dieser Saison leihweise beim niederländischen Erstligisten Heracles Almelo. Beim VfB steht er noch bis 2026 unter Vertrag. Foto: imago/Pro Shots

Einige der derzeit verliehenen VfB-Profis sollen sich in der Vorbereitung auf die kommende Saison in Stuttgart präsentieren dürfen – was auch mit dem Terminplan zu tun hat.











Link kopiert



Die Kaderplanungen für die neue Saison laufen auf Hochtouren beim VfB Stuttgart – wobei es nicht zuletzt auch um die Zukunft der Leihspieler geht. Immerhin acht überwiegend in der Offensive beheimatete Profis hat der Bundesligist in dieser Saison an andere Vereine verliehen. Zum Sammeln von Spielpraxis, die sie in Stuttgart aller Voraussicht nach nicht bekommen hätten.