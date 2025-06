VfB Stuttgart Transfer: Luca Raimund zieht es in die zweite Liga

Beim VfB Stuttgart steht der nächste Transfer eines Talents an. Luca Raimund wechselt zu Fortuna Düsseldorf. Dafür zahlt der Fußball-Zweitligist eine Ablösesumme von rund einer halben Million Euro. Allerdings hat sich der VfB eine Rückkaufoption auf das Eigengewächs gesichert, um im Fall der Fälle den 20-Jährigen zurückholen zu können. „Als echtes Eigengewächs hat Luca alle Entwicklungsschritte von den Nachwuchsteams bis zur Profimannschaft genommen. Nach einem sehr vielversprechenden Auftakt wurde Luca leider vom Verletzungspech heimgesucht, so dass die vergangene Saison nicht wunschgemäß verlaufen ist. Für den Neustart bei Fortuna Düsseldorf wünschen wir Luca nun alles Gute und viel Erfolg“, sagt der Sportvorstand Fabian Wohlgemuth.

In Düsseldorf soll Raimund einen langfristigen Vertrag erhalten und in Stuttgart ist man überzeugt davon, dass der schnelle Flügelspieler noch Entwicklungspotenzial hat. Deshalb soll der gebürtige Böblinger möglichst hochklassig Einsatzzeit sammeln. In der Bundesligamannschaft des VfB wäre dies in der kommenden Saison nur schwer möglich gewesen. In der abgelaufenen Runde kam Raimund auf keine Minute im Profiteam – auch aufgrund einer schweren Oberschenkelverletzung. Zuvor hatte er drei Kurzeinsätze in der Elf von Chefcoach Sebastian Hoeneß. „Nach sieben wunderschönen Jahren, aber leider auch einem sehr schwierigen letzten Jahr, ist es nun an der Zeit, mich zu verabschieden. Es hat mich in den vergangenen Jahren stets mit Stolz erfüllt, das Trikot meines Kindheitsvereins zu tragen“, sagt Raimund zum Abschied.