Trainer Markus Weinzierl will „ein Endspiel auf Schalke“

1 Markus Weinzierl hofft auf ein Endspiel gegen Schalke 04. Foto: Pressefoto Baumann

Markus Weinzierl geht optimistisch in die verbleibenden Spiele in der Fußball-Bundesliga. Am letzten Spieltag hofft der VfB-Trainer auf ein „Endspiel“ gegen Schalke 04.

Stuttgart - Der abstiegsbedrohte Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart hat am Sonntag (18 Uhr/Liveticker) im Gastspiel bei Eintracht Frankfurt bis auf den gelbgesperrten Santiago Ascacibar alle Spieler zur Verfügung. VfB-Trainer Markus Weinzierl nannte am Freitag neben Routinier Christian Gentner auch Daniel Didavi, Dennis Aogo und Erik Thommy als möglichen Ersatz für den zweikampfstarken Argentinier. Einen Blick auf die Duelle der Konkurrenten im Abstiegskampf, wie am Wochenende Hannover gegen Schalke und Nürnberg gegen Augsburg, habe er sich „abgewöhnt“, sagte Weinzierl, der als Ziel für die kommenden Wochen ausgab, „ein Endspiel auf Schalke zu erzwingen“.

Weinzierl mit Schalker Vergangenheit

Acht Spieltage vor dem Saisonende stehen die Schwaben mit 20 Punkten auf Rang 16, Schalke rangiert direkt davor und hat drei Zähler mehr. Weinzierl coachte die Königsblauen in der Saison 2016/17. Die Eintracht bezeichnete der 44-Jährige als „Spitzenmannschaft. Sie sind brutal stark, haben eine brutale Qualität in der Offensive“. Dennoch wird er seiner Mannschaft nahelegen: „Wir dürfen nicht nur verteidigen.“ Der VfB müsse in der entscheidenden Saisonphase „nochmal einen Schritt nach vorne machen“.