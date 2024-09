VfB Stuttgart: Trainer Hoeneß: Kein böses Blut in Richtung Waldemar Anton

Trainer Hoeneß: Kein böses Blut in Richtung Waldemar Anton

1 VfB-Trainer Sebastian Hoeneß (re.) hätte gerne auch in dieser Saison mit seinem Ex-Kapitän Waldemar Anton weiter gearbeitet. Foto: IMAGO//Pressefoto Rudel/Robin Rudel

Das VfB-Topspiel gegen Borussia Dortmund bringt das Wiedersehen mit den Ex-Spielern Waldemar Anton und Serhou Guirassy. Für Sebastian Hoeneß ist beim Anton-Abgang einiges nicht optimal gelaufen – doch das hat der Trainer abgehakt.











Der VfB bedient sich bei seiner Gegnerschaft aktuell ausschließlich im allerobersten Regal: Denn nach dem Auftritt bei Real Madrid am Dienstag (1:3) kommt es nun an diesem Sonntag (17.30 Uhr) gegen Borussia Dortmund zum Duell mit dem zweiten Teilnehmer des vergangenen Champions-League-Finales vom 1. Juni in Wembley.