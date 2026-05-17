VfB Stuttgart: Tobias Welz berichtet von seinem Zusammentreffen mit Deniz Undav

Zwischen dem Schiedsrichter und dem Stuttgarter Stürmer gibt es im Saisonfinale keine Probleme – und eine Verabschiedung zum Schluss.
Viel wurde im Vorfeld über die Schiedsrichter-Ansetzung im letzten Saisonspiel des VfB Stuttgart diskutiert. Tobias Welz leitete die Partie bei Eintracht Frankfurt, der im Pokal-Halbfinale des VfB gegen den SC Freiburg (2:1 n.V.) im Fokus gestanden hatte und vom Stuttgarter Stürmer Deniz Undav im Nachhinein nicht gerade mit freundlichen Worten bedacht worden war („Ich mag den eh nicht.“).