VfB Stuttgart Drohen Tayfun Korkut weitere Ausfälle in der Defensive?

Von pma 27. März 2018 - 13:24 Uhr

VfB-Trainer Tayfun Korkut könnte im Spiel gegen den HSV ein Abwehrproblem drohen. Foto: Pressefoto Baumann

Zwei Defensivspieler des VfB Stuttgart können aktuell nur eingeschränkt trainieren. Ein weiterer ist für das Spiel gegen den Hamburger SV gesperrt. Deutet sich da ein Abwehrproblem für Trainer Tayfun Korkut an?

Stuttgart - Dank der Osterferien sahen dem VfB Stuttgart auch beim letzten öffentlichen Training vor dem Spiel gegen den Hamburger SV jede Menge Fans zu. Auch Sean Dundee, ehemaliger Stürmer beim VfB Stuttgart, war unter den Zuschauern am Trainingsgelände. Sie sahen, wie die zuletzt angeschlagenen Timo Baumgartl (Gehirnerschütterung) und Dennis Aogo (Probleme an der Bauchmuskulatur) das Aufwärmprogramm mit dem Team absolvierten, dann aber individuell weiter arbeiteten.

Bekommt Korkut ein Abwehrproblem?

Dieser Umstand könnte für Trainer Tayfun Korkut zu einem Problem werden. Denn mit Andreas Beck (Gelbsperre) fällt ein weiterer Baustein seiner in den letzten Wochen so starken Defensive definitiv aus, die einen beträchtlichen Anteil an dem Aufschwung der Stuttgarter hat. Unter dem neuen Trainer hat der VfB in drei Heimspielen noch kein Gegentor kassiert, im Ligavergleich stellt der VfB gemeinsam mit Schalke 04 und Eintracht Fankfurt (alle 30 Gegentore) die zweitbeste Abwehr der Liga.

Wer Beck ersetzt ist offen, Benjamin Pavard und eben Aogo wären eine Option. Wird Baumgartl rechtzeitig wieder einsatzfähig, wäre der Platz neben Holger Badstuber in der Innenverteidigung für ihn reserviert. Bliebe die Frage offen, wer neben Santiago Ascacibar im defensiven Mittelfeld aufläuft – diese Rolle nahm beim letzten Pflichtspiel in Freiburg Aogo ein. Oder aber Korkut setzt auf Pavard als Rechtsverteidiger und belässt Aogo in der defensiven Schaltzentrale. Diese Variante erscheint realistischer, da Korkut ja bekanntlich nur ungern Änderungen an seiner zuletzt so erfolgreichen Elf vornimmt und so nur auf einer Position etwas ändern müsste.

Immer vorausgesetzt, beide werden rechtzeitig fit. Bis zum Anstoß am Samstag (15.30 Uhr, Liveticker) bleiben beiden Akteuren noch vier Trainingseinheiten, um sich für einen Startelfeinsatz zu empfehlen.