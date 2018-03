VfB Stuttgart Timo Baumgartl fehlt auch gegen den Hamburger SV

Von red 30. März 2018 - 14:31 Uhr

Timo Baumgartl beim Training. Foto: Pressefoto Baumann

Auch im Spiel gegen den Hamburger SV muss der VfB Stuttgart am Samstag auf Abwehrspieler Timo Baumgartl verzichten. Baumgartl hatte bereits bei den Spielen gegen Leipzig und Freiburg wegen einer leichten Gehirnerschütterung gefehlt.

Stuttgart - Noch am Mittwoch hat VfB-Trainer Tayfun Korkut die Hoffnung geäußert, dass sein Abwehrspieler Timo Baumgartl rechtzeitig zum Spiel gegen den Hamburger SV am Samstag wieder fit sein könnte. Inzwischen ist klar, dass der 22-Jährige wegen einer leichten Gehirnerschütterung nicht im Kader steht für die Partie am Samstag (15.30 Uhr/Liveticker), wie der Aufsteiger über Twitter am Freitag mitteilte. Baumgartl hatte sich die Kopfverletzung bereits am 4. März beim 3:2 gegen den 1. FC Köln zugezogen und auch auf die Spiele gegen Leipzig und Freiburg verzichtet.

Baumgartl hatte zwar bereits individuell trainiert, war aber noch nicht wieder komplett ins Mannschaftstraining integriert worden. Dass seine Genesung nach der Gehirnerschütterung Zeit in Anspruch nahm, hatte Teamarzt Raymond Best auch damit begründet, dass Baumgartls Gehirn in dieser Saison bereits ordentlich durchgeschüttelt wurde. So hatte er beispielsweise im August im Training einen Ball an den Kopf bekommen.