1 Philipp Förster ist einer der Wenigen beim VfB, die nahe an ihrer Bestform dran sind. Foto: Baumann

Viel Ballbesitz, eine starke Passquote – und dennoch läuft es im Mittelfeld des VfB nicht rund. Ohne den verletzten Spielmacher Daniel Didavi ist am Sonntag gegen Holstein Kiel mehr Effizienz gefragt.









Stuttgart - Geht es allein nach den statistischen Kennziffern, so scheint im Spiel des VfB ja so weit alles in Butter zu sein. Immerhin verweist der Stuttgarter Trainer Tim Walter auf eine imposante Passquote seines Teams von 92 Prozent angekommener Bälle – und kommentiert: „Ich bin mit der Art und Weise, wie meine Jungs ihre Chancen herausspielen, sehr zufrieden.“