7 Tim Walter gibt als neuer Cheftrainer beim VfB Stuttgart die Richtung vor. Foto: dpa

Der VfB Stuttgart geht mit einem neuen Trainerteam in die kommende Fußballsaison. Dabei hat sich der Chefcoach Tim Walter eine interessante Gruppe zusammengestellt. Wir stellen das Team vor.

Stuttgart - Der Chef geht voll motiviert an seine neue Aufgabe heran. Tim Walter übernimmt mit dem ersten Vorbereitungstraining am nächsten Mittwoch, den 19. Juni, offiziell den VfB Stuttgart. Dabei vertraut der Fußballlehrer auf ein Trainerteam, das unterschiedliche Charaktere zusammenbringt. Mit seinen fünf Assistenten zusammen will Walter dann eine junge, dynamische Mannschaft formen, die um den Wiederaufstieg in die Bundesliga spielt. Am 28. Juli startet die zweite Liga in ihre Saison.

