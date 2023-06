1 Helmar Müller war in allen Ämtern die Zuverlässigkeit in Person. Foto: Baumann

Der VfB Stuttgart trauert um sein Ehrenmitglied Helmar Müller. Der frühere Top-Leichtathlet, Co-Trainer, Teambetreuer und ehemalige Abteilungsleiter des VfB II ist im Alter von 83 Jahren verstorben. Er war ein Mann, der unglaublich viel Ruhe ausstrahlte.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Wenn sich Werner Gass an Helmar Müller erinnert, dann klingt unglaublich viel Wertschätzung aus seinen Worten: „Helmar war ein ganz feiner Mensch. Immer hilfsbereit, er strahlte enorm viel Ruhe aus, ließ nie Hektik aufkommen und man konnte sich stets auf ihn verlassen.“ Gass war sieben Jahre lang Kapitän des VfB Stuttgart II, Müller in dieser Zeit Teammanager und Abteilungsleiter in Personalunion. In der Nacht auf Freitag ist der frühere Studiendirektor aus Kirchheim/Teck im Alter von 83 Jahren verstorben.