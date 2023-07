1 War in der Schlussphase der Saison kaum aufzuhalten: Thomas Kastanaras (li.). Foto: Pressefoto Baumann/Julia Rahn

Es gibt nicht Schlimmeres für einen Stürmer, als aus einem Lauf heraus gerissen zu werden. Diese Erfahrung musste Thomas Kastanaras im Mai machen. Nachdem er Anfang des Jahres nah an der ersten Elf der Profis war und zu Einsätzen kam, war er ab März eine Konstante bei der U21 in der Regionalliga. Vier Tore und eine Vorlage in acht Einsätzen standen zu Buche, ehe ein Mittelfußbruch seine Saison abrupt beendete. Die letzten drei Saisonspiele mussten ohne ihn stattfinden.