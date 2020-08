1 Jürgen Klopp und sein FC Liverpool bestreiten ein Testspiel gegen den VfB Stuttgart. Foto: dpa/Rui Vieira

Stuttgart/Liverpool - In Vorbereitung auf die neue Saison erwartet Erstligaaufsteiger VfB Stuttgart ein spannender Formtest: Am Samstag, den 22. August, trifft die Mannschaft von Cheftrainer Pellegrino Matarazzo in einem Testspiel auf UEFA Champions League Sieger FC Liverpool – zu sehen live bei ServusTV Deutschland.

Test gegen Champions League Sieger

Gleich zu Beginn ihres Trainingslagers in Kitzbühel steht für die VfB-Profis ein echtes Highlight auf dem Vorbereitungsplan. Bevor sie in den folgenden Tagen im Training schwitzen, heißt es Kräfte messen mit keinem Geringeren als dem amtierenden FIFA-Klub-Weltmeister, UEFA Champions League Sieger (2019) und englischen Meister FC Liverpool. Wenige Wochen vor Start der Bundesliga- und Premier League-Saison 2020/21 verspricht die Begegnung des deutschen Erstligaaufsteigers und dem Team von Trainer Jürgen Klopp hochkarätigen Fußball.

Partie kommt live im TV

ServusTV Deutschland überträgt das Testspiel am 22. August ab 18 Uhr live. Aufgrund der aktuellen COVID-19-Situation findet das Spiel ohne Zuschauer statt.