VfB Stuttgart Tayfun Korkut peilt Klassenverbleib der Roten an

Von red/dpa 29. Januar 2018 - 18:20 Uhr

In der Vorstellungsrunde von Tayfun Korkut als neuen Trainer des VfB Stuttgart macht dieser gleich zu Beginn eine Ansage: Die Roten sollen den Klassenverbleib in der Fußball-Bundesliga mit ihm schaffen.





Stuttgart - Der neue Trainer des VfB Stuttgart Tayfun Korkut ist zuversichtlich, mit seinem neuen Club den Klassenverbleib in der Fußball-Bundesliga zu schaffen. „Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir das Ziel, was sich der VfB gesetzt hat, gemeinsam erreichen können“, sagte der 43-Jährige bei seiner offiziellen Vorstellung am Montagabend in Stuttgart.

Vertrag von Korkut läuft bis 2019

Sportvorstand Michael Reschke sagte: „Wir freuen uns, dass wir eine Lösung gefunden haben, von der wir alle total überzeugt sind.“ Korkut tritt beim VfB die Nachfolge von Hannes Wolf an und erhält einen Vertrag bis zum Sommer 2019.