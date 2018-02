VfB Stuttgart Tayfun Korkut gönnt den VfB-Profis keine Pause

Von Philipp Maisel 19. Februar 2018 - 15:10 Uhr

Das nächste Spiel bereits im Blick: VfB-Trainer Tayfun Korkut. Foto: Pressefoto Baumann

Der VfB Stuttgart startet mit einem Auswärtserfolg im Rücken in die Trainingswoche vor dem Spiel gegen Frankfurt. Trainer Tayfun Korkut gönnt den Profis keine Pause – drei Spieler mussten aber kürzertreten.

Stuttgart - Der VfB-Auswärtsfluch der bisherigen Saison ist Geschichte. Mit 1:0 siegten die Schützlinge von Tayfun Korkut im Schwabenduell beim FC Augsburg. Entsprechend gelöst war die Stimmung beim Spielersatztraining für die Reservisten am Montag.

Mehr zum Thema

Korkut gönnt dem Team keine Pause

Während die Startelf im Kraftraum rein regenerativ arbeitete, ließ Korkut die Reservisten auf dem Platz schuften. In mehreren Spielformen auf einem verkleinerten Spielfeld wurde die Intensität hoch gehalten. Gleich drei Spieler konnten die Einheit aber nicht in Gänze absolvieren. Während Dennis Aogo planmäßig früher in die Kabine durfte, weil er gegen Augsburg einige Minuten Spielzeit bekommen hatte, mussten Chadrac Akolo und Orel Mangala wegen leichter Probleme vom Platz.

„Beide haben etwas gespürt. Chadrac im Adduktorenbereich, Orel am hinteren linken Oberschenkel. Die Mediziner müssen das jetzt checken. Stand jetzt gehe ich aber nicht davon aus, dass es gravierende Verletzungen sind“, sagte Korkut. Einen sonst üblichen Tag Pause gibt es in dieser Woche nicht für die Profis. Bereits am Dienstag (voraussichtlich 15.30 Uhr, öffentliche Einheit) geht es weiter. „Wir haben eine kurze Woche und trainieren daher durch. Ich möchte, dass die Jungs zusammenbleiben“, erklärte der Trainer.