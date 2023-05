1 Torschütze in Mainz: Tanguy Coulibaly bejubelt seinen Treffer zum 4:1 Foto: Baumann

Obwohl der Angreifer seine ansteigende Form beim 4:1 in Mainz mit einem Tor unter Beweis stellt, wird er in Stuttgart wohl keinen neuen Vertrag bekommen.









Gut, es war nicht die schwierigste Aufgabe. Tanguy Coulibaly musste den Ball beim 4:1-Sieg in Mainz in der Nachspielzeit aus wenigen Metern nur noch ins leere Tor schieben. Aber Tor ist nun einmal Tor, insofern hatte auch der 22-jährige Stürmer seinen Anteil am wichtigen Sieg. Ein Sieg, der Coulibaly und dem Tabellen-15. beste Aussichten beschert, am Samstag (15.30 Uhr) gegen die TSG Hoffenheim den Klassenerhalt endgültig unter Dach und Fach zu bringen.