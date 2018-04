Tabellenrechner Wo landet der VfB am Saisonende?

Von pma 06. April 2018 - 11:07 Uhr

Kann der VfB Stuttgart tatsächlich noch einmal Europa angreifen und an den internationalen Plätzen schnuppern? Foto: Bongarts

Wo landet der VfB am Saisonende? Das ist die Frage, die so einige Fans der Weiß-Roten bewegt. Mit unserem Tabellenrechner können Sie es selbst herausfinden!

Stuttgart - Wo landet der VfB Stuttgart am Saisonende? Was ist noch drin für den Stolz der weiß-roten Fangemeinde? Kann die Mannschaft von Tayfun Korkut tatsächlich noch einmal Europa angreifen und an den internationalen Plätzen schnuppern? Oder wird es gar noch einmal eng, rücken die Abstiegsränge noch einmal gefährlich nahe?

Vielleicht wird es aber auch eine völlig entspannte Restrunde, um so oft etwas despektierlich bezeichneten „Niemandsland der Tabelle“. Sie können das jetzt herausfinden! Tippen Sie die verbleibenden Spiele mit unserem großen Tabellenrechner durch!