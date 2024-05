10 Beim Wochenstart des VfB ging es hoch her. Foto: Pressefoto Baumann/Julia Rahn

Der VfB Stuttgart begeistert die Massen. Hunderte Fans pilgern zum Training, machen fast ein Happening daraus. Inklusive Szenenapplaus.











Es ist schon verrückt: wo noch zu Saisonbeginn ein paar Dutzend Fans an der Bande standen, stehen die Anhänger nun in Zweierreihen an. Sie quittieren Tricks, Pässe und Tore bei Trainingseinheiten des VfB Stuttgart mit Ohs, Ahs und Szenenapplaus. Der Club macht Spaß, holt Jung und Alt mit gutem Fußball ab, ist dazu erfolgreich. Da lacht das Fanherz.