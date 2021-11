1 VfB-Sportdirektor Sven Mislintat plant keine Neuzugänge. Foto: Pressefoto Baumann/Hansjürgen Britsch

Trotz verletzter Spieler wird sich der VfB Stuttgart im Winter nicht verstärken.















Stuttgart - Der vom Verletzungspech geplagte VfB Stuttgart setzt im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga auf seine Rückkehrer und plant nach derzeitigem Stand keine Wintereinkäufe. „Wir haben aktuell keine Zugänge geplant“, sagte Sportdirektor Sven Mislintat. „Normalerweise sind im Januar alle Spieler wieder fit und der Konkurrenzkampf wird dementsprechend intensiver. Wenn, tut sich eher etwas auf der Abgabeseite.“

Flügelspieler Silas Katompa Mvumpa ist nach seinem Kreuzbandriss mittlerweile wieder im Mannschaftstraining. Der an der Schulter operierte Stürmerstar Sasa Kalajdzic, mit 16 Liga-Toren bester Schütze der Schwaben in der Vorsaison, hofft auf ein Comeback am ersten Rückrunden-Spieltag bei der SpVgg Greuther Fürth (8. Januar).