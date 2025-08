Natürlich waren auch beim abschließenden Testspiel des VfB Stuttgart viele Augen auf ihn gerichtet, wie die ganze Woche über schon im Trainingslager: Nick Woltemade steht im Fokus, was der vom FC Bayern umworbene Stürmer auch tut oder nicht tut – es wird beobachtet, bewertet, teils auch interpretiert.

Was sich zunächst festhalten lässt: In der Partie gegen den FC Toulouse (6:0) am Samstag in Heimstetten bei München war der 23-Jährige wie in der vergangenen Saison auch fest integrierter Teil der Mannschaft, wurde weder versteckt noch geschont und stand im Sturmzentrum in der Anfangsformation. Als Signal, dass man auch in der anstehenden Saison fest mit ihm plant, wollte Trainer Sebastian Hoeneß das aber auf gar keinen Fall verstanden wissen: „Nein, nein, nein. Kein Zeichen, nichts in die Richtung.“

Hoeneß über Woltemade: „Er war sehr aktiv und engagiert“

Stattdessen war die Maßnahme eine übliche im Rahmen der Belastungssteuerung, wie sie in der Vorbereitung an der Tagesordnung ist. Woltemade war vor einer Woche nach seinem Urlaub ins Training eingestiegen, hatte dann im Trainingslager am Tegernsee weite Teile des Pensums absolviert und nur ab und an eine Spielform etwas früher beendet. Der nächste Schritt folgte dann am Samstag mit dem ersten Testspiel in diesem Sommer.

Sebastian Hoeneß war mit Nick Woltemade zufrieden. Foto: Pressefoto Baumann

30 oder 45 Minuten Einsatzzeit standen im Raum, woraus sich der Startelf-Platz ergab. „Es ist immer doof, reinzukommen und wieder rauszukommen“, begründete Hoeneß die Entscheidung, „deswegen hat Nick begonnen.“ Nach einer halben Stunde kam dann vom Spieler selbst die Botschaft, dass er noch könne und eine Viertelstunde dranhängen wolle. „Das ist der einzige Grund“, so der Stuttgarter Trainer, der Woltemade dann zur Halbzeit auswechselte.

Und wie liefen die ersten 45 Minuten im VfB-Trikot in diesem Sommer? Auf der einen Seite hatte Woltemade zwar keine Chancen im Minutentakt, auf der anderen legte er aber einen fokussierten Auftritt hin – und war in vorderster Linie immer wieder Fixpunkt und Anspielstation für Bälle in die Tiefe. Wie bei der Entstehung des 2:0, als Woltemade nach Zuspiel von Deniz Undav den Ball mit dem Rücken zum Tor abschirmte und so Torschütze Chris Führich in Position brachte (27.).

Sein Trainer zog im Anschluss ein positives Fazit des ersten Auftritts: „Er war sehr aktiv und engagiert und hat das zweite Tor super mit eingeleitet“, sagte Sebastian Hoeneß. Im Gegensatz zu den Eindrücken vom Rasen gibt es vom Verhandlungstisch nichts Neues – kein neues Angebot aus München, keine Annäherung zwischen dem VfB und den Bayern. Und so spricht im Moment einiges dafür, dass auf Nick Woltemades ersten Auftritt im VfB-Trikot in diesem Sommer noch weitere folgen werden.