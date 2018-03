VfB Stuttgart Start in die Trainingswoche vor dem HSV-Spiel

26. März 2018

Der VfB Stuttgart ist mit einer öffentlichen Einheit in die Trainingswoche gestartet. Mit dabei waren zwei Nachwuchstalente – und ein Rückkehrer.





Stuttgart - Mit einem durch die abwesenden Nationalspieler dezimierten Kader hat Trainer Tayfun Korkut die Vorbereitung auf das Spiel an diesem Samstag gegen den Hamburger SV aufgenommen (15.30 Uhr, Liveticker). Das eröffnete zwei Nachwuchstalenten die Chance, sich vor dem Trainer beweisen. Außenverteidiger David Grözinger und Offensivmann Azad Toptik, die beide noch in der U 19 von Heiko Gerber spielen, durften sich zeigen.

Baumgartl kehrt zurück

Auch einen Rückkehrer konnte das Trainerteam begrüßen. Timo Baumgartl hat nach seiner Gehirnerschütterung und der darauf folgenden Schonung in den letzten Tagen das Training mit dem Team wieder aufgenommen. Kommt es in dieser Woche zu keinen weiteren Komplikationen, so dürfte der Abwehrspieler gegen den HSV wieder in den Kader zurückkehren.

Am Dienstag (10 Uhr) trainiert der VfB ein letztes Mal öffentlich in dieser Woche, alle weiteren Einheiten werden unter Ausschluss der Fans stattfinden. Daher nutzen am Montag noch einige Dutzend die Möglichkeit, den Stars nah zu sein. Aktuelle Bilder der Trainingseinheit gibt es in der Bildergalerie.