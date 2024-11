VfB Stuttgart: Start in die Trainingswoche ohne Sebastian Hoeneß

Start in die Trainingswoche ohne Sebastian Hoeneß

1 Co-Trainer Malik Fathi (links) im Gespräch mit Pascal Stenzel. Fathi und David Krecidlo leiteten die Einheit in Abwesenheit von Chefcoach Sebastian Hoeneß. Foto: Pressefoto Baumann/Julia Rahn

Der Cheftrainer fehlt am Dienstag ebenso auf dem Platz wie der Kapitän. Dafür drängen sich sieben Youngster auf – beobachtet von ihren Chefs am Spielfeldrand. Wir waren dabei und liefern die Hintergründe.











Länderspielpausen bieten immer auch dem Nachwuchs eine Bühne. So auch dieses Mal beim VfB Stuttgart, bei dem am Dienstag mehrere Youngster den ausgedünnten Kader auffüllten. Aus der U 19 waren die beiden Mittelfeldspieler Efe Korkut und Lauri Penna dabei sowie Verteidiger Elijah Scott und Stürmer Matthaios Tsigkas. Aus der U 21 trainierten Thomas Kastanaras, Samuele Di Benedetto und Leonhard Münst mit. Alle versteckten sie sich nicht, alle traten sie mutig auf in der 75-minütigen Einheit auf Trainingsplatz 1.