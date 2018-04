VfB Stuttgart Start in die Trainingswoche ohne Duo

Von pma 25. April 2018 - 14:14 Uhr

Der VfB Stuttgart ist vor dem Spiel bei Bayer Leverkusen in die Trainingswoche gestartet. Während zwei Stammspieler nicht das volle Programm absolvierten, kamen vor allem die kleinen Fans von Mario Gomez auf ihre Kosten.





Stuttgart - Noch drei Spiele hat der VfB in der Liga vor der Brust, den Klassenerhalt hat der Klub mit dem Brustring ob des 2:0-Erfolges vom Wochenende in der Tasche. Entsprechend gelöst war die Stimmung am Mittwoch, als Trainer Tayfun Korkut seine Mannen zum Trainingsauftakt nach zwei freien Tagen um sich versammelte.

Gentner und Ginczek individuell gesteuert

Nicht mit dabei war Christian Gentner. Der Kapitän wurde aus dem Trainingsprogramm genommen und absolvierte eine Einheit im Kraftraum. Eine Maßnahme der individuellen Trainingssteuerung – wie auch bei Daniel Ginczek, der Teile des Trainings mit dem Team absolvierte und dann ebenfalls in den Kraftraum ging. Beide werden im Lauf der Woche wieder im Kollegenkreis erwartet.

Fan-Liebling Gomez und Kunstschütze Donis

Kinderherzen höher schlagen ließ Mario Gomez. Über eineinhalb Stunden skandierten die ganz Kleinen unter den Trainingskiebitzen seinen Namen – am Ende der Einheit nahm sich der Nationalstürmer dann Zeit, mit den Fans auf Tuchfühlung zu gehen und zu plaudern. Den Vormittag dürften diese Kinder so schnell wohl nicht vergessen.

Ein erstes Highlight vor dem offiziellen Trainingsbeginn setzte Anastasios Donis. Der mit seiner Rolle in den letzten Wochen unzufriedene Grieche legte sich einen Ball zwei Meter hinter der Torauslinie zurecht und schnitt seinen Schlenzer so an, dass er trotzdem den Weg ins Tor fand.

Für die Mannschaft stehen vor der Abreise ins Rheinland am Freitag noch weitere Einheiten an, die allerdings allesamt unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden werden. Auf den Trainer wartet dagegen schon am Abend ein offizieller Termin. Tayfun Korkut ist beim Bezahlsender Sky als Experte des spanischen Fußballs im Rahmen des Champions-League-Spiels Bayern München gegen Real Madrid aktiv. Korkut hat während seiner aktiven Laufbahn sowohl für Real Sociedad San Sebastian als auch für Espanyol Barcelona gespielt und seine Trainerkarriere bei Real Sociedad in der Jugenddabteilung begonnen.