Lorenz Assignon überzeugt beim VfB mit Offensivdrang – und liegt im Duell mit Josha Vagnoman derzeit vorne. Im Spiel beim FC Bayern dürfte aber mehr Defensivstärke gefordert sein.
Das Bild, welches sich die Sportjournalisten aus der Bretagne über den Rechtsverteidiger Lorenz Assignon von Stades Rennes gemacht haben, es ist ein fein beobachtetes – denn es besitzt bis heute weitgehend Gültigkeit: So stehe die Ampel mit Blick auf die erhobenen Spieldaten bei Assignon „überall auf Grün, wenn es um das Spiel nach vorne geht. Raumgewinn mit Ballbesitz, Passquote nach vorne, Anzahl der Ballkontakte – all das passt“, hieß es bereits vor einem Jahr über Assignon, der für Stade Rennes mit Ausnahme von zwei Gelbsperren sämtliche Spiele in der Ligue 1 bestritt.