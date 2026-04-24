VfB Stuttgart: Starke Stürmer – so liefen die Pokalendspiele gegen den FC Bayern

Der VfB Stuttgart und der FC Bayern standen sich bisher in zwei Finalspielen um den DFB-Pokal gegenüber. Die klare Erkenntnis: Der VfB hat reichlich Verbesserungspotenzial.
Es ist kein großer Fußball-Sachverstand nötig, um vorherzusagen, dass der VfB Stuttgart im Pokalfinale am 23. Mai gegen den FC Bayern der klare Außenseiter sein wird. Das lehrt die aktuelle Saison, in der die Münchner durch einen 4:2-Sieg gegen den VfB bereits vier Spieltage vor Schluss Meister wurden (mit nun schon 109 erzielten Treffern) und ins Halbfinale der Champions League eingezogen sind. Und diese Erkenntnis unterstreicht auch ein Blick in die Vergangenheit.