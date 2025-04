Das launige Video legt ja den Verdacht nahe, der VfB Stuttgart habe erst auf die Suche gehen müssen nach einem geeigneten Bier-Partner. Am Ende des Werbe-Clips jedenfalls verkündet Timo Hildebrand, der ehemalige Torhüter des VfB: „Wir haben es gefunden.“ Dabei besteht die Kooperation schon länger.

Einst war die Brauerei Dinkelacker Sponsor des VfB Stuttgart, auch prominent auf der Brust der Profikicker. Nach einem Intermezzo mit dem Bierlieferanten Krombacher war die Freude unter den Fans dann groß, als zur Saison 2020/2021 wieder ein lokales Unternehmen für das Bier im Stadion verantwortlich war. Stuttgarter Hofbräu, eine Tochter der Radeberger Gruppe, stieg ein – und hat sein Engagement nun verlängert.

Bis 2030 bleibt die Brauerei nun Bier-Partner des VfB Stuttgart. Was Kevin Kuranyi darüber denkt? Bleibt in dem Video offen. Der ehemalige Stürmer verweigert die Aussage – und erinnert damit mit einem Augenzwinkern an eine berühmte Interviewszene aus seiner aktiven Karriere.