1 Bei Castro (links) besteht leichte Hoffnung auf einen Einsatz, Gentner fällt aus. Foto: Pressefoto Baumann

In unserem Spieltagsblog begleiten wir die aktuelle Partie des VfB Stuttgart multimedial – von diesem Donnerstag an bis zum Abpfiff der Partie gegen Bayer 04 Leverkusen am Samstagabend.

Stuttgart - Noch sechs Spiele stehen für den VfB Stuttgart auf dem Programm. Sechs Chancen, zu punkten und damit den Klassenverbleib in der Bundesliga zu sichern. Als nächstes steht das Heimspiel gegen Bayer 04 Leverkusen an diesem Samstag (15.30 Uhr, Liveticker) an.

• Leichte Hoffnung bei Gonzalo Castro

• Christian Gentner fällt aus

• Mehr als 51 000 Tickets schon abgesetzt

Unsere Redaktion begleitet die VfB-Partie mit einem multimedialen Spieltagsblog. Los geht es am Donnerstag (11 Uhr) mit der Pressekonferenz von Trainer Markus Weinzierl. Bis zum Abpfiff der Begegnung am Samstagabend halten wir Sie hier mit Wissenswertem, Informationen, Videos und Bildern auf dem Laufenden.