VfB Stuttgart: So will Hoeneß in Braunschweig spielen lassen

Vor dem Pokalspiel bei Eintracht Braunschweig plagen den VfB Personalprobleme, dennoch kann Trainer Sebastian Hoeneß eine schlagkräftige Startelf aufbieten.
Schon früh in der Saison hat der VfB Stuttgart eine ganze Reihe an Ausfällen zu beklagen. Das Wochenende bescherte dem Club noch einmal mehr verletzte Spieler. Entsprechend lang dauerte es, bis Trainer Sebastian Hoeneß bei der Pressekonferenz vor dem DFB-Pokalspiel gegen Eintracht Braunschweig (26. August, 20.45 Uhr, Liveticker) das personelle Bulletin vorgetragen hatte.