Zwei Bundesliga-Spieltag stehen noch aus. Der VfB Stuttgart hat noch alle Optionen – er kann noch die Klasse halten, in die Relegation müssen oder gar absteigen. Garantiert erstklassig beim Club mit dem Brustring: Der Support der Fans. Die Heimspiele in der Baustelle Mercedes-Benz Arena waren so gut wie immer ausverkauft. Bisher konnte der VfB fünf Heimspiele gewinnen. Nur ein weiterer Sieg kam auswärts hinzu. Und dieses 3:2 beim VfL Bochum am 9. April war der erste Auswärtssieg in der Bundesliga seit dem 11. Dezember 2021. 20 der bisher 29 Punkte sammelten die Schwaben in Heimspielen.