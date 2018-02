VfB Stuttgart So trotzen die VfB-Spieler den Minusgraden

Von red 28. Februar 2018 - 12:35 Uhr

Der VfB Stuttgart startet in die Vorbereitung auf das Spiel beim 1. FC Köln. Bei Minusgraden und Sonnenschein.





25 Bilder ansehen

Stuttgart - Bevor die Spieler des VfB Stuttgart am Mittwochmittag in der Stuttgarter Vesperkirche Essen für einen guten Zweck verteilten, startet am Vormittag die Vorbereitung auf die Partie am Sonntag beim Tabellenletzten 1. FC Köln, der aber zuletzt mit vielen guten Ergebnissen überraschte.

Mehr zum Thema

Warum die Kölner ein Angstgegner sind, lesen Sie hier

Nach zwei freien Tagen und zuletzt drei Siegen in Folge mit 336 Minuten ohne Gegentor, bittet VfB-Trainer Tayfun Korkut seine Akteure am Mittwoch gleich zweimal auf den Trainingsplatz.

Bei frostigen Temperaturen versteckten sich die meisten Spieler dick eingepackt unter Mützen. Nur wenige, wie Holger Badstuber oder Takuma Asano, wagten sich ohne Kopfbedeckung auf den Trainingsplatz.

In unserer Bilderstrecke gibt es die besten Fotos von der Vormittagseinheit. Klicken Sie sich durch.

VfB Stuttgart - Bundesliga lade Widget... Tabelle lade Widget... Komplette Tabelle