20 Marcin Kaminski (rechts) vom VfB Stuttgart konnte voll mittrainieren. Foto: Pressefoto Baumann/Julia Rahn

Der VfB Stuttgart startet in die Trainingswoche vor dem Auswärtsspiel bei der SpVgg Greuther Fürth. Coach Pellegrino Matarazzo kann dabei nahezu aus dem Vollen schöpfen.

Stuttgart - Der VfB Stuttgart richtet nach dem 2:0-Heimerfolg gegen den SSV Jahn Regensburg den Blick auf die nächste Aufgabe. Am kommenden Samstag (13 Uhr/Liveticker) gastiert das Team von Trainer Pellegrino Matarazzo bei der SpVgg Greuther Fürth.

Bei zehn Grad Celsius und leichtem Wind in der Cannstatter Mercedesstraße versammelte der Übungsleiter sein Profiteam am Dienstag zur öffentlichen Trainingseinheit und läutete somit die Vorbereitungsphase mit Fokus auf die kommende Begegnung in der zweiten Liga ein. 29 Spieler nahmen an der Einheit teil, darunter auch die Nachwuchsspieler Sebastian Hornung, Nick Bätzner und Nikos Zografakis.

Holger Badstuber trainiert voll mit

Gute Nachrichten gab es hierbei von Holger Badstuber zu vermelden: Der ehemalige Nationalspieler konnte das Training mit voller Intensität absolvieren. Der 30-Jährige hatte sich im Januar einen Muskelfaserriss im Adduktorenbereich zugezogen. Auch Marcin Kaminski trainierte an diesem Dienstag voll mit. Beide sind für die kommende Partie im Frankenland noch keine Option, könnten jedoch mit Blick auf das Heimspiel gegen Tabellenführer Arminia Bielefeld am 9. März (20.30 Uhr) in den Überlegungen von VfB-Trainer Matarazzo wieder eine Rolle spielen.

Während Nicolás González und Tanguy Coulibaly eine individuelle Laufeinheit absolvierten, fehlte an diesem Dienstag lediglich der Langzeitverletzte Sasa Kalajdzic. Der Österreicher hatte sich im vergangenen Sommer einen Innenband-, Außenband- und Kreuzbandriss im linken Knie zugezogen und arbeitet seither intensiv an seiner Rückkehr auf den Fußballplatz.