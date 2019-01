VfB Stuttgart So starten die Bundesligisten in die Rückrunde

Von red/ sid 16. Januar 2019 - 11:53 Uhr

Für den VfB Stuttgart geht es zum Rückrundenstart gegen den 1. FSV Mainz 05. Aber wie hat sich die Konkurrenz in der Vorbereitung geschlagen? Was ist neu und wie steht es um die Form der Teams? Wir geben einen Überblick.





18 Bilder ansehen

Stuttgart - Für die Bundesliga geht es am kommenden Wochenende in die entscheidende Rückrunde. Während sich der VfB Stuttgart im Trainingslager im spanischen La Manga auf die restliche Saison vorbereitet hat, haben auch die Konkurrenten an ihrer Form gearbeitet.

Alles Wissenswerte rund um den VfB Stuttgart finden Sie hier.

Der VfB Stuttgart startet nach der Pause mit der Partie gegen den 1. FSV Mainz 05 in die Rückrunde (Samstag, 15.30 Uhr/ Liveticker). Wie sieht es mit ihrer Form aus, wie lief die Vorbereitung und was ist für die Roten in der Rückserie noch drin? Wir haben den VfB und die 17 weiteren Bundesligisten unter die Lupe genommen.

Die Probleme beim VfB Stuttgart liegen hinten, in der Mitte und vorne

Was ist neu? Alexander Esswein und Steven Zuber sind beim VfB Stuttgart neu für die Rückrunde. Holger Badstuber kann gehen und Benjamin Pavard wird zum FC Bayern München wechseln.

Wie ist die Form? Könnte besser sein. Kein Sieg und fünf Gegentore in zwei Testspielen ist die Bilanz der Vorbereitung.

Wo liegen die Probleme? Unter anderem hinten (mangelnde Stabilität in der Abwehr), in der Mitte (siehe Abwehr, zu wenig Kreativität) und vorne (schlechte Chancenverwertung).

Die Form bei Borussia Dortmund ist unverändert gut

Was ist neu? Ein weiteres Talent. Der 19-jährige Argentinier Leonardo Balerdi kommt von den Boca Juniors ins Ruhrgebiet.

Wie ist die Form? Unverändert gut. Der BVB gewann alle drei Testspiele gegen die niederländischen Erstligisten Feyenoord und Tilburg sowie Ligakonkurrent Düsseldorf.

Wo liegen die Probleme? Bei Marco Reus. Der Nationalspieler verpasste den Großteil des Trainingslager in Marbella wegen Magenproblemen. Ob der Top-Scorer rechtzeitig zum Auftakt in Leipzig fit wird, ist unklar.

Beim FC Bayern München könnte der Kampf um Einsätze dem Klima schaden

Was ist neu? Alphonso Davies. Junger Mann aus Kanada. Zeigte am Sonntag beim Turnier in Düsseldorf, dass er schnell und trickreich ist.

Wie ist die Form? Schwer zu sagen. Der Rückrunden-Auftakt am Freitag in Hoffenheim wird zur Standortbestimmung.

Wo liegen die Probleme? Wenn die Vorrunde ein Indiz ist: im Spielverständnis, in der Abstimmung, in der taktischen Flexibilität. Wenn alle Spieler fit sind, könnte der Kampf um Einsätze das Binnenklima beeinträchtigen.

Borussia Mönchengladbach kam im Trainingslager nicht in Schwung

Was ist neu? Matthias Ginter ist zurück. Der 2014er-Weltmeister absolvierte nach seiner im November erlittenen Gesichtsverletzung die gesamte Vorbereitung der Fohlen. Externe Verstärkungen blieben aus. Wie ist die Form? Noch nicht auf Hinrunden-Niveau. Die zweiterfolgreichste Offensive der Liga kam im Trainingslager nicht in Schwung, es setzte zwei Testspiel-Niederlagen.

Wo liegen die Probleme? Im mangelnden Spielrhythmus. Über Weihnachten ging den Fohlen ihr gefürchtetes Spieltempo ab. Zudem kämpfen sich mehrere Spieler nach Verletzungen noch zurück zu alter Form.

Bei RB Leipzig funktioniert die Offensive

Was ist neu? Gleich zweimal schlug RB im Winter auf dem Transfermarkt zu. Der US-Amerikaner Tyler Adams (19) und Keita-Ersatz Amadou Haidara (20) aus Mali kamen aus den Red-Bull-Filialen in New York beziehungsweise Salzburg. Ärgerlich: Haidara fällt nach Kreuzbandriss noch länger aus.

Wie ist die Form? In Ordnung. Beim 1:1 gegen den türkischen Meister Galatasaray Istanbul und dem 1:0-Sieg gegen den österreichischen Erstligisten Wolfsberger AC rissen die Leipziger aber keine Bäume aus. Dennoch funktionierte die Offensive, und beide Spiele hätten auch deutlich gewonnen werden können.

Wo liegen die Probleme? Spielmacher Emil Forsberg und seine Verletzung gaben zuletzt Rätsel auf. Der Schwede laborierte lange an einer Adduktorenverletzung, von der es zuletzt hieß, es sei eine Verletzung am Schambein, die die Karriere gefährden könnte. Vergangenen Freitag und Samstag trainierte Forsberg erstmals seit Monaten wieder voll mit. Für das Dortmund-Spiel wird es jedoch eng.

Die Probleme des VfL Wolfsburg liegen im Sturm

Was ist neu? Im Vergleich zu den Vorjahren verlief die Winter-Vorbereitung auffallend ruhig.

Wie ist die Form? Die Testspiele verliefen sehr ordentlich, mit zwei 3:0-Siegen gegen Vitesse Arnheim und HNK Rijeka bestätigte das Team von Bruno Labbadia seine Stabilität. Der Trainer des VfL setzte mit einem durchaus straffen Programm alles daran, dass sein Team an die glänzende Form aus dem Dezember anknüpft.

Wo liegen die Probleme? Im Sturm. Wout Weghorst, der lange Niederländer, ist noch nicht bei 100 Prozent. Und nun droht mit Daniel Ginczek auch noch ein Erfolgsgarant aus der Hinrunde auszufallen. Sollte Ginczek länger fehlen, müsste Wolfsburg wohl noch mal den Transfermarkt sondieren.

Eintracht Frankfurt ist gewappnet für die Rückrunde

Was ist neu? Personell (noch) nichts. Im Vordergrund stehen allerdings keine Neuzugänge, sondern mögliche Abgänge. Der ein oder andere Profi soll oder will weg.

Wie ist die Form? Der DFB-Pokalsieger reiste mit einer Niederlage im Gepäck aus dem Trainingslager in Florida zurück nach Deutschland.

Wo liegen die Probleme? In erster Linie auf den Rängen. Die Europäische Fußball-Union (UEFA) hat die Eintracht mit einem Zuschauerausschluss für das nächste internationale Auswärtsspiel belegt, die Strafe wurde jedoch für zwei Jahre auf Bewährung ausgesetzt. Zudem muss der Verein eine Geldstrafe in Höhe von 80.000 Euro zahlen.

Die TSG Hoffenheim ist das Leihhaus der Liga

Was ist neu? Hoffenheim ist das „Leihhaus“ der Liga. Steven Zuber (VfB Stuttgart), Felipe Pires (Palmeiras Sao Paulo), Kevin Akpoguma (Hannover 96), Torwart Gregor Kobel (FC Augsburg) und Vincenzo Grifo (SC Freiburg) wurden ausgeliehen.

Wie ist die Form? Vor dem Auftakt am Freitag gegen Rekordmeister Bayer München gab es in Spanien einen Sieg und eine Niederlage.

Wo liegen die Probleme? Auf der Trainerbank. Nagelsmann geht in seine letzte Halbserie bei der TSG vor seinem Wechsel zu RB Leipzig. Der Coach sieht darin mittlerweile selbst ein Problem.

Hertha BSC fehlt es an Qualität

Was ist neu? Alles ruhig in der Hauptstadt. Hertha-Manager Michael Preetz hatte zuvor bereits Zugänge für die Winterpause ausgeschlossen. Abgänge stehen aktuell keine an, das kann sich aber noch ändern. Etwas Verwirrung gab es um Abwehr-Leihgabe Derrick Luckassen, die nach Syndesmoseriss die Reha absolviert.

Wie ist die Form? Naja. Nach einem 4:1-Sieg im Test gegen Zweitligist Arminia Bielefeld gab es das ernüchternde Erwachen beim Telekom Cup am Wochenende: Turnierletzter nach einem 0:1 gegen Borussia Mönchengladbach und einer 1:3-Pleite gegen Gastgeber Fortuna Düsseldorf. Im Defensivzentrum war Berlin zu löchrig, im Angriff zu harmlos.

Wo liegen die Probleme? Das alte Lied bei Hertha: die Konstanz. Nach Traum-Start in der Hinrunde folgte der Abschwung.

Bayer Leverkusen fehlt die Attraktivität

Was ist neu? Kurz vor Weihnachten trennte sich Bayer von Trainer Heiko Herrlich und verpflichtet den ehemaligen Dortmunder Coach Peter Bosz. Der Niederländer will nach seinem kurzen Engagement beim BVB beweisen, dass er auch Bundesliga kann.

Wie ist die Form? Bayer hat seine drei Testspiele in der Winterpause gegen Twente Enschede (4:0), PEC Zwolle (3:1) und Preußen Münster (4:2) gewonnen.

Wo liegen die Probleme? In der Hinrunde ließ es Bayer vor allem an Konstanz vermissen. Zudem spielte das Team bis auf wenige Ausnahmen überwiegend unattraktiv. Bosz muss eine gesunde Mischung finden, um auch die Fans wieder hinter das Team zu bekommen.

SV Werder Bremen bleibt eine Wundertüte

Was ist neu? Personell hat sich bei den Hanseaten bislang wenig getan. Dass Keeper-Oldie Jaroslav Drobny zum Ligarivalen Fortuna Düsseldorf wechselt, war der einzig nennenswerte Transfer. Eventuell schnappt sich Zweitligist 1. FC Köln noch den Österreicher Florian Kainz.

Wie ist die Form? Das ist schwer einzuschätzen. Während des Trainingslagers in Südafrika musste der erste Test gegen die Kaizer Chiefs beim Stand von 1:0 wegen starker Regenfälle abgebrochen werden. Bei einer weiteren Begegnung gegen Bidvest Wits gab es ein 2:2.

Wo liegen die Probleme? Ob es Trainer Florian Kohfeldt gelungen ist, die im vergangenen Herbst oftmals löchrige Deckung zu stabilisieren, ist unklar. Der wochenlang schmerzlich vermisste Sechser Philipp Bargfrede konnte in der Vorbereitung noch nicht wieder vollständig überzeugen.

Beim SC Freiburg stimmt die Moral

Was ist neu? Kult-Trainer Christian Streich hat wohl auch nach dem siebten Jahr noch immer nicht genug vom SC. Der dienstälteste Coach der Liga steht vor einer Verlängerung seines auslaufenden Vertrags um ein Jahr bis 2020.

Wie ist die Form? Mittelmäßig – aber die Moral stimmt.

Wo liegen die Probleme? Beim Dauerbrenner: Christian Günter droht zum Rückrunden-Auftakt das Ende einer beeindruckenden Serie. Der 25 Jahre alte Außenverteidiger, der die vergangenen 63 Pflichtspiele der Breisgauer über die komplette Dauer absolviert hat, musste wegen muskulärer Probleme vorzeitig aus dem Trainingslager in Sotogrande abreisen.

1. FSV Mainz 05 fehlt der Killerinstinkt

Was ist neu? Ruhe. Nach den andauernden Querelen um die Klubführung, den Trainer und die Fans hat die solide Hinrunde die Lage beim Karnevalsverein deutlich entspannt.

Wie ist die Form? Eigentlich gut – und dann doch wieder nicht. Zehn Tore in vier Testspielen und ansprechende Leistungen sprechen für die Mannschaft von Trainer Sandro Schwarz. Allerdings verspielte das Team in den Tests dreimal einen 2:0-Vorsprung.

Wo liegen die Probleme? Offenbar fehlt der Killerinstinkt.

Schalke 04 hat Probleme mit ihrer Spielweise

Was ist neu? Identifikationsfigur Naldo ist weg, einen Ersatz für den Vize-Kapitän gibt es (noch) nicht. Trainer Domenico Tedesco erhielt mit Co-Trainer Seppo Eichkorn Verstärkung an der Seitenlinie.

Wie ist die Form? Im Trainingslager im spanischen Benidorm arbeitete die Mannschaft an ihrer Abschlussschwäche, am Ende blieb ein durchwachsener Eindruck.

Wo liegen die Probleme? Nicht nur in den Ergebnissen, sondern vor allem in der Spielweise.

Fortuna Düsseldorf knüpft an Hinrundenleistung an

Was ist neu? Das Theater um die Vertragsverlängerung von Trainer Friedhelm Funkel hat bei den Rheinländern zu einem totalen Chaos geführt. Viele Klubmitglieder wollen den ungeliebten Vorstandsboss Robert Schäfer und den neuen Sportvorstand Lutz Pfannenstiel am liebsten in die Wüste schicken und streben aus diesem Grund eine außerordentliche Mitgliederversammlung an. Als Neuzugang steht bislang nur Torwart-Oldie Jaroslav Drobny fest, weitere Verpflichtungen sind geplant.

Wie ist die Form? In den Vorbereitungsspielen knüpfte der Aufsteiger an seine guten Leistungen in der englischen Woche vor der Winterpause mit neun Punkten aus drei Spielen an. Gegen Herbstmeister Borussia Dortmund und Bayern München zog sich der Underdog ebenso wie in der Hinrunde auch in den Wintertests gut aus der Affäre.

Wo liegen die Probleme? Fortuna droht nach der Verpflichtung von Altmeister Drobny Unruhe in der Torwartfrage. Funkel verfügt in Michael Rensing, Raphael Wolf und Drobny nun zwar über drei solide Keeper, aber es ist keiner dabei, der das Team auch mal alleine zum Erfolg führen kann.

FC Augsburg plagt die mangelnde Chancenverwertung

Was ist neu? Gregor Kobel, Torhüter, ausgeliehen von der TSG Hoffenheim. Trainer Manuel Baum und Manager Stefan Reuter wollen verstärkt auf die Disziplin achten, in der Hinrunde sei außerhalb des Platzes zu viel passiert.

Wie ist die Form? Passabel. Ein 3:0 und ein 0:1 in zwei 60-Minuten-Tests gegen Royal Antwerpen.

Wo liegen die Probleme? In der Hinrunde zu viele Gegentore, mangelnde Chancenverwertung. Die Südkoreaner Koo und Ji sind noch beim Asien-Cup. Caiuby verpasste wieder mal das Trainingslager.

Hannover 96 braucht einen starken Zusammenhalt

Was ist neu? Mit den Leih-Profis Nicolai Müller (Eintracht Frankfurt) und Kevin Akpoguma (TSG Hoffenheim) haben die 96er zwei Verstärkungen unter Vertrag genommen, nun läuft noch die Suche nach einem Stürmer.

Wie ist die Form? Der letzte Eindruck ist positiv, in einem XXL-Test gegen den niederländischen Erstligisten Heracles Almelo schafften die Niedersachsen einen 4:1-Erfolg. Zuvor hatte sich das Breitenreiter-Team zu zwei Unentschieden gegen NEC Nijmegen (0:0) und Zulte Waregem (3:3) gemüht.

Wo liegen die Probleme? Ob die Qualität des Kaders für den Klassenerhalt ausreicht, ist gerade nach den Verletzungen von Niclas Füllkrug und Ihlas Bebou weiter äußerst fraglich. Gegen Ende der Hinrunde hatte Breitenreiter zudem Probleme in der Kabine eingeräumt – ohne starken Zusammenhalt wird 96 nicht bestehen können.

Der Kader des 1. FC Nürnberg ist nicht bundesligatauglich

Was ist neu? Verteidiger Robert Bauer fällt lange aus. Verletzte wie Torhüter Christian Mathenia und U21-Nationalspieler Eduard Löwen sind wieder fit.

Wie ist die Form? Miserabel. In den zwei Testspielen gegen PEC Zwolle und Royal Excel Mouscron gelang nahezu nichts.

Wo liegen die Probleme? Der Kader ist nach wie vor nicht tauglich für die Bundesliga. Trainer Michael Köllner scheint keine neue Impulse mehr setzen zu können.