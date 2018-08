VfB Stuttgart So stark sind die VfB-Spieler in Fifa 19

Von Philipp Johannßen 24. August 2018 - 09:00 Uhr

Fifa 19 erscheint zwar erst Ende September, doch bei der Gamescom in Köln gab es einen ersten Blick auf das Spiel. Wir haben geschaut, wie stark die Kicker des VfB Stuttgart dieses Jahr sind.





Stuttgart - Fifa 19 erscheint zwar erst in gut vier Wochen, doch durch die Gamescom in Köln war der Titel bereits in einem größeren Umfang spielbar. Wie auch im vergangenen Jahr haben wir uns wieder angeschaut, wie stark die Spieler des VfB Stuttgart sind und wie sich die Werte gegenüber Fifa 18 verändert haben. Alle Spielerwerte haben wir in einer Bildergalerie zusammengetragen.

Die Werte können sich bis zum Erscheinungstermin am 28. September noch verändern, ohne besondere Vorkommnisse ist dies aber unwahrscheinlich. Die Demo für Fifa 19 wird etwa zwei Wochen vor dem Release erwartet.