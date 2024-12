VfB Stuttgart: So sieht der Winterfahrplan für den VfB aus

1 Noch ein Spiel – dann ist Pause. Danach versammelt der VfB-Trainer Sebastian Hoeneß die Mannschaft wieder am 2. Januar um sich. Foto: Baumann/Julia Rahn

Der Trainer Sebastian Hoeneß informiert über die kurze Vorbereitung im Januar, ehe es für die Stuttgarter in der Bundesliga schnell wieder losgeht.











Nach vielen Spielen in den vergangenen Wochen steht der VfB Stuttgart noch vor einer Pflichtaufgabe in diesem Jahr. Der FC St. Pauli tritt am Samstag (15.30 Uhr) in die MHP-Arena an. Danach geht es für Fußballprofis des Bundesligisten direkt in die kurze Weihnachtspause. Denn bereits am 2. Januar steht das erste Training im neuen Jahr an. Ein Wintertrainingslager ist nicht vorgesehen, die Übungseinheiten finden in Stuttgart statt.