Das Kapitel Champions League begann für den VfB Stuttgart einst mit einer herben Enttäuschung. Demnächst ist der Club wieder in der Königsklasse dabei. Wir schauen aus diesem Anlass zurück.

Der VfB Stuttgart und die Champions League – das ist bislang keine Dauerbeziehung. Aber: Der Club aus Cannstatt hat durchaus schon Duftmarken gesetzt in dem Wettbewerb, der in der Saison 1992/1993 dem Europapokal der Landesmeister nachfolgte. Ab der kommenden Spielzeit schreibt der VfB nun ein weiteres Kapitel.

Dank des Sieges von Borussia Dortmund am Mittwochabend im Halbfinal-Hinspiel der Königsklasse gegen Paris Saint-Germain ist nun sicher, dass die Bundesliga in der neuen Runde fünf Teilnehmer an der Champions League stellen darf. Und tiefer als Platz fünf kann das Team des Trainers Sebastian Hoeneß als aktuell Tabellendritter gar nicht mehr fallen.

Somit gibt der VfB im Herbst 2024 sein Comeback auf der ganz großen europäischen Bühne, wenn die Champions League mit erstmals 36 Mannschaften und in einem neuen Modus startet. Aus diesem Anlass blicken wir zurück auf die bisherigen Ausflüge des VfB in die Königsklasse.

Viel Spaß mit unserer Bildergalerie!